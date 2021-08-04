ارتفاع حدة المواجهات بين المتظاهرين والقوى الأمنية اللبنانية

شهدت الذكرى الأولى لانفجار مرفأ بيروت منذ ظهر اليوم مواجهات بين المتظاهرين والقوى الأمنية أمام مداخل مجلس النواب، حيث عمد بعض المحتجين إلى قطع الأسلاك الشائكة ورمي الحجارة، فيما أطلقت القوى الأمنية قنابل مسيلة للدموع لوقف الاحتجاجات.

وحاول بعض المتظاهرين تسلق البوابة فيما عمدت القوى الأمنية إلى إبعادهم عن المدخل الشمالي فيما تدور اشتباكات في الجهة الغربيّة للمجلس.

وفي السياق، نفت المديريّة العامة لقوى الأمن الداخلي استخدامها الرصاص المطاطي وأيّ نوع آخر لتفريق المتظاهرين.

من جهته قال الصليب الأحمر اللبناني في بيان إنه نقل 6 جرحى من وسط بيروت و3 جرحى تم نقلهم من الجميزة و45 مصاباً تم إسعافهم في المكان.

(ز غ)