ارتفاع حالات الوفاة بسبب كورونا في تركيّا

في غضون ذلك، أعلنت السّلطات الصحّية في البلاد تسجيل 1983 حالة إصابة جديدة بالفيروس الّذي ظهر في الصّين، أواخر العام الماضي.

وأفادت بأنّ العدد الإجمالي للإصابات ارتفع إلى 124375، وهي أعلى حصيلة خارج أوروبّا الغربية أو الولايات المتّحدة وأكثر بقليل من روسيا.

وتعرّضت السّلطات التركية لانتقادات واسعة بسبب ما قيل إنّه "تأخّر" في اتّخاذ الإجراءات الضّرورية لأجل كبح انتشار وباء كورونا.

ويقول المعارضون إنّ عدم مسارعة السّلطات إلى فرض قيود التنقّل، من باب الحرص على الاقتصاد، هو الّذي جعل البلاد أكثر دول الشّرق الأوسط تأثّراً بالمرض.

(ي ح)