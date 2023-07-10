ارتفاع حالات الطلاق في باشور

وأفاد تقرير خاص نشرته وكالة روج نيوز، بازدياد معدل تفكك الأسر والانفصال في المحاكم؛ فحسب معطيات مجلس قضاء جنوب كردستان والمديرية العامة لمكافحة العنف الأسري المسجلة في الفترة من 2021 إلى 2022، فقد ارتفعت نسبة الطلاق إلى 17.6٪.

ونشرت الوكالة بيانات مفصلة حول نسب الطلاق الحاصلة في باشور بين عامي 2021 و2022، هي كالتالي:

2021: 11699 حالة طلاق

2022: 13967 حالة طلاق

* هولير: 4043 حالة طلاق في عام 2021، و5645 حالة طلاق في 2022، حيث كان الفرق بين العامين، حدوث 1002 حالة طلاق.

* السليمانية: 4767 حالة طلاق في 2021، و5533 حالة طلاق في 2022، حيث كان الفرق بين العامين 766 حالة.

* دهوك: 1796 حالة طلاق في 2021، و1992 حالة طلاق في 2022، حيث كان الفرق بين العامين 196 حالة.

* كركوك / كرميان: 1093 حالة طلاق في 2021، و1794 حالة طلاق في 2022، حيث كان الفرق بين العامين 296 حالة.

* حلبجة: 298 حالة طلاق في 2021، و298 حالة طلاق في 2022، حيث كان الفرق بين العامين متساوياً.

(ي م)