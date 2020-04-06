ارتفاع حالات الإصابة والوفاة بفيروس كورونا في فلسطين وإسرائيل

قالت وزارة الصحة الفلسطينية إنها سجلت 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الضفة الغربية، مشيرة إلى أنهم "من المخالطين لمرضى سابقين".

وبحسب الوزارة، فإنه مع هذه الإصابات ارتفعت حصيلة الإصابات في فلسطين إلى 252 إصابة.

فيما قال المتحدث باسم وزارة الداخلية الفلسطينية، غسان نمر، إن عدد الأطفال المصابين وصل إلى 40، فيما بلغ عدد المصابين فوق 60 عامًا 23 مصابًا، وبيّن أن هناك 183 مصابًا تتراوح أعمارهم بين (18 - 59 عامًا).

وفي السياق نفسه، أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، تسجيل حالات إصابة ووفاة جديدة بفيروس كورونا.

وقالت، إن: "حصيلة الإصابات في إسرائيل، ارتفعت إلى 8611 إصابة بينهم 191 إصابة في حالة معتدلة، و 141 إصابة في حالة خطيرة، و 585 حالة تماثلت إلى الشفاء أما حالات الوفاة فارتفعت إلى 51 حالة وفاة".

(ع م)

ANHA