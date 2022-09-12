ارتفاع حاد في صادرات الغاز من أذربيجان إلى أوروبا

أعلن وزير الطاقة الأذربيجاني برويز شهبازوف عبر "تويتر" أن أذربيجان، وهي أحد دول القوقاز الغنية بالمحروقات، "سلّمت 7,3 مليار متر مكعّب" من الغاز إلى أوروبا خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام 2022.

وفي المجموع، ستسلم باكو 12 مليار متر مكعّب من الغاز إلى أوروبا في العام 2022، أي أعلى بنسبة 31 في المئة عن الكميات المورّدة العام الماضي.

وزارت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين أذربيجان في تموز لإقناع باكو بتصدير المزيد من الغاز إلى أوروبا التي تسعى إلى خفض اعتمادها على الغاز الروسي وسط "الصراع" في أوكرانيا.

واتفقت أورسولا فون دير لايين والرئيس الأذربيجاني إلهام علييف على مضاعفة حجم الغاز المصدّر من باكو إلى أوروبا "في غضون سنوات قليلة".

وأربك قرار موسكو وقف تدفق إمدادات الغاز الطبيعي إلى أوروبا عبر خط أنابيب "نورد ستريم1" إلى أجل غير مسمى، قادة القارة الأوروبية، والذي يأتي ضمن سياق حرب الطاقة بين روسيا والغرب، ومرحلة جديدة من "عض الأصابع" بين الجانبين.

(م ش)