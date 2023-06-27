ارتفاع ضحايا المبنى المنهار في مصر إلى 6 أشخاص

تمكنت فرق الإنقاذ التابعة لإدارة الحماية المدنية في محافظة الإسكندرية المصرية، من انتشال ثاني جثة من أسفل أنقاض مبنى شارع خليل حمادة المنهار في منطقة سيدي بشر.

وارتفع بذلك عدد الضحايا لشخصين بعد انتشال جثة شاب يدعى "مصطفى.ع.أ"، 22 عاماً، سوداني الجنسية، بالإضافة إلى 4 إصابات خرجوا جميعاً من المستشفيات، وفق ما ذكرت صحيفة "الشروق المصرية".

هذا وتواصل الجهات والفرق المختصة أعمال رفع الأنقاض، بحثاً عن عالقين، يُشار إلى أنهم 8 أشخاص، بينهم أسرة كاملة "زوجان ونجلاهما".

ومساء يوم الإثنين، قبضت السطات المصرية على "هاني.ج"، 40 عاماً، المقاول المسؤول عن أعمال التعلية التي جرت في مبنى سيدي بشر، المنهار دون ترخيص، وذلك إنفاذاً لقرار النيابة العامة، بعد أن توصلت تحريات المباحث إلى قيامه بأعمال بناء 4 شقق في الطابق الأخير الـ 14، على الرغم من صدور قرار بإزالته، وتم حجزه على ذمة التحقيقات.

من جهتها، عاينت النيابة موقع الانهيار، وطلبت تحريات المباحث حول ملابسات الحادث، مع مدها بتقرير الحماية المدنية، والتحفظ على ملف العقار بالحي لفحصه، وتشكيل لجنة هندسية للوقوف على سلامة العقارات المجاورة.

هذا وأوضح محافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف في تصريحات صحفية، أن أغلب العقار يستخدم كشقق مصيفية، وانشطر إلى نصفين وسقط بشكل رأسي من الأمام وخرجت 16 أسرة من الجزء الخلفي.

وكان مبنى مكون من 13 طابقاً قد انهار، صباح أمس الإثنين، في شارع خليل حمادة أمام محطة الصرف الصحي، بحي المنتزه أول، في منطقة سيدي بشر شرق محافظة الإسكندرية، الأمر الذي أدى إلى وقوع عدد من الضحايا.

(د ع)