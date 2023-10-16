ارتفاع عدد قتلى الكلية الحربية في حمص إلى 135

ارتفع حصيلة قتلى الكلية الحربية في حمص الذي، وقع في الـ5 من تشرين الأول، إلى 135، بحسب ما نقله المرصد السوري.

وفي 6 شرين الأول، أعلنت وزارة الصحة التابعة لحكومة دمشق في حصيلة غير نهائية، عن ارتفاع أعداد ضحايا قوات دمشق نتيجة الاعتداء الذي استهدف حفل تخريج طلاب ضباط الكلية الحربية في حمص إلى 89 قتيلاً منهم 31 من النساء و5 أطفال.

وأشار المرصد إلى أنه قتل 56 مدنياً، بينهم 39 نساء وأطفال، و79 عسكريين بينهم 67 من المتخرجين الجدد.

ومن المتوقع أن يرتفع العدد نظراً لوجود بعض الحالات الحرجة بين الجرحى.

(س ع)