ارتفاع عدد جرحى انفجار منبج إلى 5 مدنيين

وانفجرت عبوة ناسفة بسيارة مدنية خلف الصيدلية المركزية عند كراج قرى الريف الجنوبي وسط مدينة منبج، ما أسفر عن وقوع إصابات في صفوف المدنيين.

ووثق مراسلو وكالة أنباء هاوار إصابة 4 مدنيين، قبل أن يرتفع العدد إلى 5 بعد تسجيل إصابة طفل بكسور في يده.

والطفل المصاب هو باسل صائل يبلغ من العمر (15 عامًا)، إلى جانب المصابين الآخرين وهم "محمد عبادي (40 عامًا)، هائل العيسى الحميدي (35 عامًا)، فضيلة العيسى الحميدي(50عامًا)، أمينة عبد العزيز (40 عامًا).

ونقل مراسلونا عن الكادر الطبي في مشفى الأمل، حيث يتلقى المصابون العلاج، بأن حالة المصابين مستقرة.

(كروب/ج)

ANHA