ارتفاع عدد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا في فلسطين وإسرائيل

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا في مدينتي نابلس والخليل.

وقالت الوزارة في بيانها اليومي: "بفعل الإصابات الجديدة ارتفع إجمالي الإصابات في فلسطين إلى 263 إصابة"، مضيفةً إنه "جرى تسجيل ٤٤ حالة تعافي من إجمالي المصابين".

وفي السياق نفسه، سجلت وزارة الصحة الإسرائيلية عشرات الحالات الجديدة المصابة بفيروس كورونا، وكذلك أعلنت وفاة 7 أشخاص خلال الساعات الأخيرة.

وقالت: "ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا في إسرائيل إلى 9404 حالة بينهم 147 حالة حرجة و122 على أجهزة التنفس، فيما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 72 حالة وفاة".

وفي شأنٍ آخر، أفاد مراسلنا في غزة، بإصابة صياد فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي، بعد أن استهدفته زوارق الجيش الإسرائيلي خلال عمله في بحر شمال قطاع غزة.

(ع م)

ANHA