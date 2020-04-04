ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في فلسطين و43 حالة وفاة في إسرائيل

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، تسجيل 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الضفة الغربية، مشيرة إلى أن من بين الإصابات طفلان.

وقالت: "إن الإصابات الجديدة، ترفع حصيلة الإصابات إلى 205 إصابة منذ ظهور المرض في فلسطين".

وفي السياق نفسه، قالت وزارة الصحة الإسرائيلية إنها سجلت عدداً من الإصابات الجديدة وحالات الوفاة بفعل فيروس كورونا.

ونقل الإعلام الإسرائيلي عن الوزارة أن عدد الوفيات في إسرائيل ارتفع إلى 43 حالة وفاة، و 7589 إصابة بفيروس كورونا.

وفي وقتٍ سابق، صرح رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أن إسرائيل في طريقها للسيطرة على تفشي فيروس كورونا في البلاد.

(ع م)

ANHA