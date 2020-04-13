ارتفاع أعداد المصابين بكورونا في مصر إلى2190 و 164 حالة وفاة

وأوضح مستشار وزيرة الصحّة والسكّان لشؤون الإعلام والمتحدّث الرسمي للوزارة الدكتور خالد مجاهد، أنّ عدد الحالات التي تحوّلت نتائج تحاليلها معملياً من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 622 حالة، من ضمنهم الـ 488 متعافياً.

وأضاف أنّه تمّ تسجيل 125 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معملياً للفيروس، جميعهم مصريين، وذلك ضمن إجراءات الترصّد والتقصّي التي تُجريها الوزارة وفقاً لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتاً إلى وفاة 5 حالات.

وقال "مجاهد": إنّ جميع الحالات المسجّل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقاً لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وفي إطار التنسيق المستمرّ مع كافّة أجهزة الدولة، عقدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكّان اليوم اجتماعها الدوري ، عبر تقنية "الڤيديو كونفرانس"، مع الأطقم الطبية والإدارية بـ 4 من مستشفيات العزل وهي "الصداقة بأسوان، إسنا بالأقصر، أبو تيج بأسيوط، ومستشفى الشيخ زايد آل نهيان بالقاهرة"، بحضور الدكتور محمد العماري، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، وهيئة مكتب لجنة الصحة وعدد من قيادات الوزارة، وذلك للاطمئنان على توفير كافة الاحتياجات ومتابعة تطبيق بروتوكولات العلاج ومعايير مكافحة العدوى.

وأوضحت الوزيرة أنّه متابعة لما قامت به الوزارة من استحداث سياسة لنقل الحالات التي استجابت لبروتوكولات العلاج بعد زوال الأعراض الإكلينيكية مع استمرار إيجابية تحاليلهم، من مستشفيات العزل إلى بعض الفنادق ونزل الشباب وغيرها، حيثُ يتمّ استكمال المتابعة الطبية لهم لحين تحوّل نتائج تحاليلهم إلى سلبية وتمام شفائهم.

وأضافت أنّه من ضمن حالات الشفاء المعلن عنها اليوم، هنالك ٢١ حالة تم شفاؤها، وخرجت من الفنادق ونزل الشباب من محافظات الجيزة والإسكندرية ودمياط، وذلك من أصل ١٨٥ موجودين بالحجر الصحي في تلك الأماكن، ويتلقّون الرعاية الطبية، مشيرة إلى أنّ ذلك يعدّ مؤشّراً إيجابياً لنجاح سياسة الحجر الصحي خارج مستشفيات العزل، التي اتّبعتها الوزارة مؤخّراً، كما لفتت إلى أنّه جارٍ نقل اليوم، عدد من الحالات التي استجابت للعلاج في مستشفيات أسنا بالأقصر والصداقة بأسوان إلى نزل الشباب التي تمّ تأهيلها في هذه المحافظات.

كما توجّهت الدكتور هالة زايد وزيرة الصحة والسكان بالشكر لكافّة الأطقم الطبية العاملة في كل مستشفيات مصر وأسرهم على ما يبذلونه من جهد وإخلاص لحماية بلدهم.

وتواصل وزارة الصحة والسكّان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتّخاذ كافّة الإجراءات الوقائية اللازمة ضدّ أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تمّ تخصيص الخطّ الساخن "105"، و"15335" لتلقّي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

(أ ع)