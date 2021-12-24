ارتفاع أعداد المصابين باللشمانيا في الشهباء والحصار يصعّب العلاج

أدت الحروب ومخلفاتها التي أحاطت بمناطق مقاطعة الشهباء وتجمّع الركام والأوساخ ووجود المستنقعات إلى تفشي داء اللشمانيا بين مهجّري عفرين وأهالي الشهباء في الخيم والبيوت شبه المدمرة.

حيث وصل عدد الإصابات باللشمانيا في 2019 إلى ما يقارب الـ 3092 إصابة، وفي عام 2020 بلغ عدد الإصابات 1191 إصابة، وفي عام 2021 وصل عدد الحالات المرضية إلى قرابة ال 1700 حالة من كافة الأعمار، وذلك بحسب الهلال الأحمر الكردي.

وتزداد معاناة مهجّري عفرين مع فرض حكومة دمشق حصارها على المنطقة، ومنعها دخول الأدوية والمستلزمات الطبية إلا بدفع مبالغ مالية كبيرة على حواجزها المنتشرة ما بين مدينة حلب ومقاطعة الشهباء.

ورغم الإمكانات المتواضعة، يوفر الهلال الأحمر الكردي اللقاح للمصابين بداء اللشمانيا، وذلك بهدف الحد من تفشي المرض بين أبناء المجتمع بشكل أكبر.

ولفتت الإدارية في منظمة الهلال الأحمر الكردي لإقليم عفرين سكينة عرابو إلى "هناك نوعان من اللشمانيا؛ حشوية وجلدية، وهي الأكثر شيوعاً في الشهباء، حيث يستقبل الهلال الأحمر الكردي كافة المرضى المصابين باللشمانيا الجلدية. في حال وُجدت ندبتان أو ثلاثة على جسم المصاب نقوم بحقنه موضعياً، أما إذا وُجد لدى المصاب أكثر من أربعة ندوب، في هذه الحالة لا نستطيع حقن جميع الندبات، فنقوم بإرسال المصاب إلى مدينة حلب لتتم معالجته بالحقن العضلي".

وتحدثت سكينة عن العراقيل التي يواجهونها في مقاطعة الشهباء بسبب قلة الأدوية في المنطقة "نواجه صعوبات كثيرة في الحصول على الأدوية المطلوبة لمعالجة المصابين باللشمانيا، وذلك لفرض الحكومة السورية حصار خانق على الأهالي في مقاطعة الشهباء ومنع مرور شاحنات الأدوية إلا بدفع مبالغ مالية كبيرة لهم عن كل شاحنة".

ونوّهت سكينة إلى عدم تقديم أي منظمة المساعدة لهم "مضت أربعة أعوام على تهجير أهالي عفرين، ولم نرَ أي مبادرة إنسانية من المنظمات الدولية بتقديم المساعدة الطبية أو بأي شكل من الأشكال".

وأوضحت سكينة أن منظمة الهلال الأحمر الكردي تساعد الأهالي من خلال الحملات التوعوية للوقاية من الإصابة بمرض اللشمانيا "ننظم في مراكزنا السبعة الموجودة في مقاطعة الشهباء جلسات توعوية للتعريف باللشمانيا وطرق انتقاله والوقاية منه"

وناشدت سكينة عرابو في ختام حديثها "المنظمات الدولية تقديم المساعدات الطبية للحد من انتشار الوباء".

(ك)

ANHA