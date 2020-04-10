استلم اليوم والدة المقاتل في قوات الدفاع الشعبي عكيد إيبك من أهالي مدينة أمد في بشمال كردستان، رفاة ولدها عبر "طرد بريدي" والذي استشهد عام 2017 في ناحية ديرسم شمال كردستان خلال مواجهات مع جيش الاحتلال التركي، ووقع جثمانه حينها بيد الجيش التركي.

ورغم أن العائلة منذ ذلك الحين تطالب من سلطات الاحتلال التركي تسليمهم جثمان ولدهم لدفنه حسب الأعراف والأصول، إلا أن السلطات التركية ادعت أن جثمان المقاتل ليس لديها، وفي أواخر عام 2019 استدعت السلطات العائلة وقالوا بأنهم حصلوا على جثمان ابنهم وأجروا لهم تحليل DNA للتأكد من أن الرفاة هي لابنهم عكيد.

وبعد التأكد من أن الرفاة هي للمقاتل عكيد، أقدمت السلطات التركية على ارسال الرفاة بطريقة غير أخلاقية وبعيدة عن الانسانية لذويه القاطنين في مدينة آمد، وذلك عبر "طرد بريدي" حيث وضعت الرفاة داخل صندوق صغير موضوع في كيس.

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ANHA