أرقام طوارئ للتعامل مع الحرائق في مقاطعة كوباني

وفي إطار التدابير التي تتخذها الإدارة الذاتية في مناطق شمال وشرق سوريا، نشرت قوى الأمن الداخلي(الأساييش) في اقليم الفرات وهيئة الادارة المحلية والبلديات في الاقليم أرقاما للهواتف خصصتها لاستقبال طلبات النجدة والنداءات للتعامل مع أي طارئ وخاصة فيما يخص الحرائق التي قد تندلع في محاصيل المزارعين تزامنا مع بدء موسم الحصاد.

وبحسب المنشور الذي وزعته كل من قوى الأمن الداخلي وهيئة الإدارة المحلية والبيئة في إقليم الفرات تأتي أرقام الهواتف كالتالي:

قوى الأمن الداخلي:

النجدة كوباني: 00963997016599

النجدة الخط الساخن: 00963936654955

أسايش شيران: 00963982856295

أسايش القناية: 00963997442357

أسايش تل غزال: 00963981159478

أسايش الجلبية: 00963936875597

أسايش صري: 00963987159580

أرقام هيئة الإدارة المحلية والبيئة:

بلدية كوباني: 00963992766944

بلدية تل غزال: 00963997235433

بلدية القناية: 00963992118178

بلدية شيران: 00963988948952

بلدية جرن: 0096398170260

بلدية جلبية: 00963992444213

بلدية صرين: 00963935918362

بلدية القادرية: 00963992766944

هذا وكانت بلدية الشعب في مقاطعة كوباني قد خصصت في وقت سابق 13 سيارة إطفاء وزعت على البلدات المحيطة بالمدينة للتعامل مع أية نيران تندلع في حقول المزارعين.

وتأتي هذه التدابير للوقوف في وجه النيران التي قد تندلع في المحاصيل الزراعية كما حصل العام المنصرم عندما التهمت النيران مساحات واسعة من المحاصيل الزراعية العائدة للمزارعين في مناطق شمال وشرق سوريا.

(س ع/ج)

ANHA