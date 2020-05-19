أرقام للطوارئ لحماية الموسم الزراعي ضمن إقليم الجزيرة

تواصل الإدارة الذاتية الديمقراطية في إقليم الجزيرة مساعيها لحماية الموسم الزراعي للعام 2020، من الحرائق، وبعد تشكيل لجان الطوارئ في كل المناطق ضمن الإقليم، خصصت أرقاماً خاصة للتواصل مع هذه اللجان في كافة المدن والنواحي البلدات ضمن الإقليم.
والأرقام المخصصة للطوارئ هي كالتالي:
أرقام لجان الطوارئ :
الهول:0937209197
تربه سبيه: 0996477587
أرضي 473713
عامودا: 0938169715
ديرك: 760162
تل براك: 0990466894
كركي لكي
رئيس لجنة الطوارئ
0930941947
0992641261
0993549338
0936299413
0993717565
أرضي 753616
بلدية جل آغا
0937944899
0934152021
0932643949
0997772810
0998575410
0932105747
مقاطعة الحسكة
لجنة البلديات وحماية البيئة في مقاطعة الحسكة: 0994169145
0935997480
0994192509
113
الدرباسية: 0936144871
سيكر: 0994390501
تل تمر: 0995193573
الناحية الجنوبية بالحسكة: 0994028087
وناشدت الإدارة الذاتية الديمقراطية كافة الأهالي والمزارعين لحماية الموسم الزراعي، ومساعدة لجان الطوارئ التي تتألف من قوى الأمن الداخلي وقوات حماية المجمع، وبلديات الشعب، ورجال الإطفاء في مهامها.
(أ ب)
ANHA