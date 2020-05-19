أرقام للطوارئ لحماية الموسم الزراعي ضمن إقليم الجزيرة

تواصل الإدارة الذاتية الديمقراطية في إقليم الجزيرة مساعيها لحماية الموسم الزراعي للعام 2020، من الحرائق، وبعد تشكيل لجان الطوارئ في كل المناطق ضمن الإقليم، خصصت أرقاماً خاصة للتواصل مع هذه اللجان في كافة المدن والنواحي البلدات ضمن الإقليم.

والأرقام المخصصة للطوارئ هي كالتالي:

أرقام لجان الطوارئ :

الهول:0937209197

تربه سبيه: 0996477587

أرضي 473713

عامودا: 0938169715

ديرك: 760162

تل براك: 0990466894

كركي لكي

رئيس لجنة الطوارئ

0930941947

0992641261

0993549338

0936299413

0993717565

أرضي 753616

بلدية جل آغا

0937944899

0934152021

0932643949

0997772810

0998575410

0932105747

مقاطعة الحسكة

لجنة البلديات وحماية البيئة في مقاطعة الحسكة: 0994169145

0935997480

0994192509

113

الدرباسية: 0936144871

سيكر: 0994390501

تل تمر: 0995193573

الناحية الجنوبية بالحسكة: 0994028087

وناشدت الإدارة الذاتية الديمقراطية كافة الأهالي والمزارعين لحماية الموسم الزراعي، ومساعدة لجان الطوارئ التي تتألف من قوى الأمن الداخلي وقوات حماية المجمع، وبلديات الشعب، ورجال الإطفاء في مهامها.

(أ ب)

ANHA