أرمينيا: تركيا تحاول إبادة الأرمن في قره باغ

وقال سركيسيان، في حوار مع "سكاي نيوز عربية"، إن أذربيجان "هي التي بدأت الحرب هناك"، مضيفا "النزاع لن يحل بالقوة.. ليس هناك حل عسكري لأزمة ناغورني كاراباخ".

وأوضح أن المعارك أصبحت معقدة بسبب تدخل طرف ثالث "والحديث هنا عن تركيا.. تدخل هذه الأخيرة جعل الأمور معقدة أكثر".

وتابع: "أنقرة أرسلت آلاف المرتزقة لدعم أذربيجان، معظمهم إرهابيون متطرفون.. هذا لا يغضب الأرمن فقط بل سيغصب العديد من الدول الإقليمية، مثل روسيا والمجتمع الدولي".

وأردف قائلا: "تركيا مثلما فعلت في السابق، تحاول تنفيذ عمليات تطهير عرقي ضد الأرمن في ناغورني كارابخ.. لا نريد سوريا أخرى في المنطقة حيث سيتدخل الجميع وسيكون الأمر مدمرا".

(ي ح)