أرمينيا: تركيا تعيد سيناريو إبادة الأرمن من جديد

وقال نيكول باشينيان لصحيفة "لو فيغارو" الفرنسية، أمس الخميس، إن "الوضع أخطر بكثير (من الاشتباكات السابقة في عام 2016)، وسيكون من الأنسب مقارنته بما حدث عام 1915 عندما قُتل أكثر من 1.5 مليون من الأرمن في أول إبادة جماعية في القرن العشرين".

وأضاف باشينيان أن "الدولة التركية التي تواصل إنكار الماضي تغامر مرة أخرى بالسير في طريق الإبادة الجماعية".

وكانت الأنباء أفادت بمقتل العشرات وإصابة المئات منذ يوم الأحد في قتال جدد المخاوف بشأن الاستقرار في جنوب القوقاز الذي تمر من خلاله خطوط الأنابيب التي تنقل النفط والغاز إلى الأسواق العالمية.

وفي وقت سابق، كان رؤساء فرنسا وروسيا والولايات المتحدة دعوا إلى وقف فوري لإطلاق النار بين أذربيجان والقوات الأرمينية حول منطقة آرتساخ/قره باغ، لكن تركيا وهي حليف لأذربيجان قالت إن القوى الكبرى الثلاث يجب ألا يكون لها دور في مساعي السلام.

وقال باشينيان إن تركيا أرسلت آلاف المرتزقة السوريين إلى المنطقة وإن ضباط الجيش الأتراك متورطون بشكل مباشر في قيادة الهجوم في أذربيجان.

واتهم باشينيان تركيا بدعم الجيش الأذربيجاني بطائرات مقاتلة وطائرات بدون طيار ومعدات عسكرية أخرى وبإرسال مستشارين عسكريين و"مرتزقة وإرهابيين" إلى منطقة آرتساخ/قره باغ.

وأكد باشينيان أنه "لدينا أدلة"، وقال "إنهم يستخدمون طائرات مُسيّرة و(طائرات مقاتلة) اف 16 تركية لقصف مناطق مدنية في كراباخ العليا".

وأردف "يجب أن يعلم المجتمع الدولي، وخاصة الشعب الأميركي، أن طائرات اف-16 الأميركية الصنع تُستخدم حاليًّا لقتل أرمن في هذا الصراع"، وتابع "هناك أدلة على أن قادة عسكريين أتراكًا متورطون بشكل مباشر في قيادة الهجوم".

وقال باشينيان "زودت أنقرة باكو مركبات عسكرية وأسلحة وأرسلت مستشارين عسكريين، نعلم أن تركيا قامت بتدريب ونقل آلاف المرتزقة والإرهابيين من المناطق التي يحتلها الأتراك في شمال سوريا، إن هؤلاء المرتزقة والإرهابيين يقاتلون اليوم ضد الأرمن".

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان وثق نقل "مرتزقة سوريين تابعين لتركيا" إلى أذربيجان من قبل شركات أمنية تركية للقتال إلى جانب القوات الأذرية، حيث تم نقل أكثر من "530 مرتزقًا"، ليرتفع تعداد الواصلين حتى اللحظة إلى 850، وسط تحضيرات لنقل المزيد من الدفعات خلال الأيام المقبلة.

(ي م)