أرمينيا: نشعر بالخيبة من موقف الناتو وأوروبا إزاء التحركات التركية

وقال في مقابلة مع صحيفة "ذي كريتيك" البريطانية: "لقد أصبت بخيبة أمل بسبب عدد من العوامل. في مقدمتها أن الناتو يسمح لدولة عضو (تركيا) بالتورط في صراع كطرف ثالث، ليس لتركيا أي شيء تفعله في قره باغ".

وأضاف: "عضو الناتو يستخدم أحدث أسلحة الحلف في النزاع، وهي طائرات اف 16، وكذلك طائرات بدون طيار، وجنودا بدون الحصول على تفويض من أحد".

وتابع: "الولايات المتحدة كذلك لا تمارس ضغوطا كبيرة، على الرغم من أنه يمكن تفهم أنها مشغولة بالانتخابات الرئاسية".

وأشار سركيسيان، إلى أن "الحكومة الإسرائيلية، أعلنت أنها تبيع أسلحة دفاعية للدولة التي تستخدمها لمهاجمة الشعب الأرمني".

وقال: "عندما بدأت الحرب، كان عليهم وقف عمليات التسليم (الأسلحة). لم يفعلوا ذلك.. لست الوحيد الذي يشعر بخيبة أمل في هذه القضية.. أصدقائي اليهود، من إسرائيل إلى موسكو ونيويورك، غير راضين على هذا الأمر للغاية".

(ي ح)