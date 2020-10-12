أرمينيا: باكو تزيد من دور أنقرة في تسوية النزاع

وأوضح كبير مستشاري رئيس الوزراء الأرمني، فاغارشاك هاروتيونيان، لوكالة تاس الروسية، أن "سلطات أذربيجان تحت ضغط مباشر من تركيا، تعرقل مهمة الوساطة الروسية في قره باغ".

وأردف هاروتيونيان الذي شغل سابقًا منصب وزير دفاع أرمينيا: "في آرتساخ يدور قتال عنيف حاليًّا، على الرغم من اعتماد اتفاق وقف إطلاق نار إنساني في موسكو من خلال وساطة روسيا، وهذا يعني أن أنقرة تضغط على السلطات الأذربيجانية بكل طريقة ممكنة، ويعرقل الجانب الأذربيجاني بدوره مهمة الوساطة الروسية، من أجل زيادة دور تركيا في تسوية النزاع".

وأعلنت روسيا في الـ 10 من تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، وقف إطلاق النار بين أرمينيا وأذربيجان، سعت الثانية بدعم من تركيا إلى إنهائه، في ظل تأكيد وزير الدفاع التركي منذ الساعات الأولى للاتفاق بأن "العمليات لن تتوقف".

(س ر)