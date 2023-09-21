أرمينيا: أذربيجان تمارس تطهيراً عرقياً في قره باغ

أفادت أرمينيا اليوم، أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بأن أذربيجان، قامت بارتكاب تطهير عرقي وجرائم ضد الإنسانية في قره باغ، بعد العدوان الأخير التي شنته قوات باكو الثلاثاء على قره باغ.

وقال السفير الأرميني لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف أندرانيك هوفهانيسيان، إن بلاده سبق لها أن حذرت من "تطهير عرقي يلوح في الأفق" في قره باغ، مشيراً الى أنه "يجري الآن".

وأضاف "هذا ليس نزاعاً فقط، بل جريمة ضد الإنسانية ويجب أن يتم التعامل معه بوصفه ذلك".

وتأتي تصريحات أرمينيا مع انطلاق مباحثات سلام بين أذربيجان وقره باغ الأرمن، الخميس، في مدينة يفلاخ.

وشنت أذربيجان الثلاثاء عملية عسكرية خاطفة ضد الانفصاليين وأرغمتهم على الاستسلام في أقل من 24 ساعة وتسليم أسلحتهم.

(م ش)