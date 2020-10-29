أرمينيا: القوات الأذرية تنشئ قواعد للجماعات الإرهابية في قره باغ

وأفادت السكرتيرة الصحفية لوزارة الدفاع الأرمينية شوشان ستيبانيان، "أن هناك معلومات استطلاعية حول إنشاء القوات الأذربيجانية قواعد للجماعات الإرهابية على الأراضي التي انسحبت منها الفصائل الأرمنية لاعتبارات تكتيكية في الأيام الأخيرة".

وأضافت ستيبانيان خلال بيان نشرته أمس، على "تلغرام": "نشاط تلك الجماعات من شأنه أن يؤدي إلى المزيد من التصعيد وزعزعة الاستقرار على الحدود بين قره باغ وأرمينيا، وأن يمثل كذلك خطراً جدياً على المنطقة بأسرها".

ونقلت تركيا منذ بدء الصراع في قره باغ في الـ 27 من أيلول/ سبتمبر الماضي، المئات من مرتزقتها للقتال إلى جانب أذربيجان، وسط قلق الأطراف الدولية من زعزعتها الاستقرار في المنطقة.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، يوم أمس، أن تركيا نقلت دفعة جديدة من المرتزقة السوريين إلى أذربيجان بلغ عددهم 300 مرتزقاً.

(س ر)