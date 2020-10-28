أرمينيا: القوات الأذربيجانية تقصف المراكز السكنية في قره باغ

وقالت السكرتيرة الصحفية لوزارة الدفاع الأرمنية شوشان ستيبانيان، "إن القوات المسلحة الأذربيجانية، تواصل قصف المراكز السكنية في قره باغ، وخاصة مدينة شوشي التي أصبحت هدفاً للقصف".

وأوضحت ستيبانيان أنه "بالتوازي مع الأعمال القتالية في الصباح، أطلقت أذربيجان النار مرة أخرى على المراكز السكنية"، وأضافت: "ولا يزال الوضع في مضيق أفتارانوتس في غاية التوتر، وباتت مدينة شوشي المحصنة هدفاً للقصف".

وبحسب السكرتيرة الصحفية "لم تقع إصابات حتى الآن".

وتشهد قره باغ منذ 27 من أيلول الماضي صراعاً بين أرمينيا وأذربيجان، اللتين أعلنتا ثلاث مرات توصلهما إلى وقف لإطلاق النار برعاية روسية وأمريكية.

(س ر)