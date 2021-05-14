أرمينيا تتهم أذربيجان بالتعدي على حدودها وفرنسا تطالب الأخيرة بالانسحاب

وقال رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان الخميس أن الجيش الأذربيجاني قام بـ"التعدي" على حدود بلاده لاحتلال مناطق جديدة.

تحدث باشينيان في اجتماع استثنائي لمجلس الأمن القومي عن حصول "اختراق تخريبي" للحدود، بحسب ما نقل بيان رسمي.

وأكد المسؤول خلال الاجتماع أن القوات الأذربيجانية تقدمت ثلاث كيلومترات داخل الحدود الأرمينية في الجنوب وتريد "محاصرة" بحيرة سيفان المشتركة بين البلدين.

وندد رئيس الوزراء بـ"التعدي" على أراضي أرمينيا، مشيرا إلى أن جيش بلاده رد "بتحركات تكتيكية متناسبة".

من جهته، دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مساء الخميس إلى "ضرورة الانسحاب الفوري للقوات الأذربيجانية من الأراضي الأرمينية".

وقالت الرئاسة الفرنسية في بيان إن "رئيس الجمهورية أشار إلى تمسك فرنسا بوحدة أراضي أرمينيا" خلال مكالمة هاتفية مع باشينيان بحثا خلالها "التطورات الجارية على الحدود بين أرمينيا وأذربيجان".

وخاضت أذربيجان وأرمينيا حربا في خريف عام 2020 للسيطرة على منطقة قره باغ، وتسبب التدخل التركي سواء المباشر أو عبر نقل المرتزقة السوريين في ترجيح الكفة لأذربيجان، وانتهى النزاع بمقتل أكثر من 6 آلاف شخص وهزيمة يريفان التي اضطرت إلى التخلي عن أراضي مهمة لصالح باكو.

(ي ح)