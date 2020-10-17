أرمينيا تسقط طائرات مُسيّرة وأمريكا وفرنسا تؤكدان على ضرورة وقف إطلاق النار  

قالت وزارة الدفاع الأرمينية، أمس الجمعة، إنها أسقطت طائرات مُسيّرة يرجح أنها تركية دخلت إلى مجالها الجوي وسط إطلاق صافرات الإنذار في مدينة كابان.

وصرحت المتحدثة باسم الوزارة، شوشان ستيبانيان، عبر فيسبوك: "تم رصد طائرات مُسيّرة في المجال الجوي لجمهورية أرمينيا، يجري اتخاذ إجراءات مناسبة".

وأعلنت وزارة الدفاع في قره باغ اليوم، أن 29 جنديًّا قتلوا، لترتفع حصيلة القتلى بين قواتها إلى 633 منذ اندلاع القتال مع قوات أذربيجان في 27 سبتمبر/أيلول الماضي.

فيما بحث وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر، ووزيرة الجيوش الفرنسية فلورنس بارلي، ضرورة التوصل إلى وقف لإطلاق النار في قره باغ.

واتفق إسبر وبارلي خلال اتصال هاتفي حسبما أفاد بيان نشره البنتاغون "على ضرورة أن يفي زعماء أرمينيا وأذربيجان بوعودهم بوقف فوري لإطلاق النار في قره باغ، وتسوية النزاع سلميًّا".

وتشهد قره باغ منذ 27 أيلول/ سبتمبر صراعًا محتدمًا بين أرمينيا وأذربيجان، توسطته روسيا بوقف إطلاق النار فيما سعت تركيا صب الزيت على النار.

(س ر)