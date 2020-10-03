أرمينيا تصد هجومًا أذربيجانيًّا على محورين وفرنسا تدعو إلى وقف إطلاق النار

وكتبت المتحدثة باسم وزارة الدفاع الأرمنية، شوشان ستيبانيان عبر "فيسبوك" صباح اليوم: "معارك عنيفة تتواصل على المحورين الشمالي والجنوبي، حيث انتقل الخصم إلى الهجوم بعد تركيزه قوات كبيرة هناك"، مضيفة أن القوات الأرمنية تصد تقدم الجيش الأذربيجاني و"تكبده خسائر فادحة".

بدوره، قال رئيس "جمهورية قره باغ"، أرايك هاروتيونيان، إنه شخصيًّا يتوجه مع القوات الخاصة إلى الخط الأمامي، "وسط استمرار اشتباكات عنيفة بوتيرة متفاوتة على امتداد خط التماس وتعرض عاصمة الإقليم، ستيباناكيرت، ومدن أخرى للقصف المدفعي"، حسبما ذكر عبر "فيسبوك"، مضيفًا "الوطن والأمة في خطر".

وفي وقتٍ سابق من صباح اليوم، قالت وزارة الدفاع الأذربيجانية إن قواتها سيطرت على نقاط ارتكاز جديدة على خط التماس في قره باغ.

فيما أفاد قصر الإليزيه بأن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تحدث يوم أمس الجمعة مع رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، والرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، وجدد دعوته إلى وقف إطلاق النار.

وبحسب الإليزيه، أثار ماكرون خلال محادثاته "قضية الصحفيين من جريدة لوموند اللذين أصيبا خلال قصف".

(ش ع)