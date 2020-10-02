وقال البيان "إننا نرحب ببيان الرؤساء المشاركين لمجموعة مينسك الذين أدانوا بشدة استخدام القوة في منطقة النزاع في قره باغ".

وتابع البيان "دأبت أرمينيا على رفض وإدانة التهديد باستخدام القوة من جانب أذربيجان والمشاركة المباشرة لتركيا في الأعمال العدائية ضد أرمينيا وقره باغ".

وأوضح البيان أن "الأعمال العدوانية المشتركة لأذربيجان وتركيا واستخدام المقاتلين الإرهابيين الأجانب، أدت إلى تقويض الأمن والسلام الإقليميين، مما زاد بشكل كبير من مخاطر نشوب حرب شاملة، يجب أن يتوقف هذا العدوان على قره باغ على الفور".

وختم البيان "لا تزال أرمينيا ملتزمة بالحل السلمي بخصوص قره باغ، ومع ذلك نحن مستمرون في صد هذا العدوان على قره باغ بكل قوة وحزم، وبالتوازي نحن على استعداد للعمل مع الدول المشاركة في رئاسة مجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا لإعادة إنشاء نظام لوقف إطلاق النار على أساس اتفاقات 1994-1995 ".

هذا وكان رؤساء الولايات المتحدة وفرنسا وروسيا، دعوا الخميس، إلى وقف إطلاق النار في منطقة قرة باغ، كما حث الرؤساء الثلاثة أرمينيا وأذربيجان على الالتزام بإجراء مفاوضات دون تأجيل.

(م ش)