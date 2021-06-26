أرمينيا تمدد الحظر على المنتجات التركية لمدة 6 أشهر

وقال وزير الاقتصاد الأرمني فاهان كروبيان في اجتماع لمجلس الوزراء إن أرمينيا مددت الحظر المفروض على استيراد البضائع من تركيا لمدة ستة أشهر، بحسب ما أوردته وكالة أرمن برس.

وأشار كروبيان إلى أن الحظر، الذي دخل حيز التنفيذ في 1 كانون الثاني 2021 وينتهي في 1 تموز، تم تمديده لمدة 6 أشهر.

وأشار كروبيان إلى أنه وفقاً لتقديرات وزارته، انخفضت الواردات من تركيا بنحو 70٪ وتتكون بشكل أساسي من مواد أولية وسلع وسيطة مثل مواد البناء والأقمشة المحبوكة (لتشغيل مصانع الملابس المحلية)، وكذلك الجلود (للأغراض التجارية وإنتاج الأحذية). وأضاف أنه لم يتم تسليم أي بضائع تامة الصنع تقريباً.

تم فرض الحظر لأول مرة في تشرين الأول من عام 2020، حيث دعمت تركيا بشكل علني أذربيجان في الحرب ضد قره باغ وقدمت دعماً عسكرياً واسع النطاق لباكو.

وهذا واعتادت أرمينيا على استيراد منتجات تركية الصنع بقيمة 250-270 مليون دولار في السنة.

(م ش)