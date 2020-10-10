أرمينيا تحذر من نهم تركيا التوسعي

وقال رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان إن أرمينيا وقره باغ "تمثلان الحاجز الأخير أمام نهم تركيا التوسعي"، وشدد على أنه "لو لم يتدخل المجتمع الدولي في الأحداث الجارية في المنطقة، فإنه سيرى الأتراك قريبًا عند أبواب فيينا مثلما حدث ذلك في القرن السابع عشر".

وأكد باشينيان في مقابلة مع صحيفة La Repubblica الإيطالية، أن السكان الأرمن القاطنون في قره باغ مهددون بـإبادة جماعية.

وأعلنت أرمينيا وأذربيجان وقفًا لإطلاق النار بوساطة روسية، فجر اليوم السبت، وسط استهداف الجيش الأذربيجاني مناطق في إقليم ناغورني قره باغ.

(س ر)