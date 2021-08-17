أرمينيا تعلن مقتل اثنين من جنودها في اشتباكات حدودية مع أذربيجان

وقالت وزارة الدفاع الأرمينية، أمس الاثنين، في بيان إنّه في الساعة 09:50 (05:50 ت غ) عمدت قوات أذربيجانية في ناخيتشيفان، الجيب الأذربيجاني الواقع جنوب غرب أرمينيا، إلى إطلاق النار باتجاه القوات الأرمينية، مما أدّى إلى إصابة جندي أرميني بالرصاص في بطنه وما لبث أن توفي أثناء نقله إلى المستشفى.

وأضاف البيان أنّ أذربيجان "حاولت القيام باستفزاز آخر" مساء الاثنين، حين أطلقت النار فقتلت جندياً أرمينياً ثانياً".

وقالت الوزارة في بيانها إنّ "هذا كان ثاني جندي أرميني يموت خلال هذا اليوم"، مضيفة أنّ الجانب الأذربيجاني تكبّد بدوره خسائر.

بالمقابل اتهّمت وزارة الدفاع الأذربيجانية الجانب الأرميني بأنّه هو الذي بادر إلى إطلاق النار، نافية وقوع أيّ إصابة في صفوف عسكرييها.

وتصاعد التوتر بين باكو ويريفان منذ أيار/ مايو عندما اتّهمت أرمينيا الجيش الأذربيجاني بعبور حدودها الجنوبية لفرض "حصار" على بحيرة مشتركة بين البلدين.

وفي الأشهر الأخيرة، أفادت كلّ من أذربيجان وأرمينيا عن وقوع حوادث إطلاق نار حدودية متفرقة، في تطوّرات تثير في كل مرة مخاوف من تجدّد النزاع.

وكانت الحرب التي استمرت ستّة أسابيع في الخريف الماضي، قد أودت بحياة نحو 6500 شخص وانتهت في تشرين الثاني/ نوفمبر بوقف لإطلاق النار توصّل إليه الطرفان بوساطة روسية وتخلت بموجبه أرمينيا عن أراضٍ في الإقليم كانت تسيطر عليها منذ عقود.

(د ع)