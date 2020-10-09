أرمينيا تعلن مقتل 26 مقاتلًا من قواتها

أعلنت وزارة الدفاع الأرمينية في إقليم ناغورني قره باغ المتنازع عليه بين أرمينيا وأذربيجان، اليوم الجمعة، عن سقوط 26 قتيلًا آخرين في صفوف قواتها.

وبذلك، يرتفع عدد القتلى إلى 376 منذ اندلاع الاشتباكات مع القوات الأذربيجانية في 27 أيلول/ سبتمبر الماضي، حيث تصاعدت حدة القتال إلى أسوأ مستوياتها منذ التسعينات عندما قُتل نحو 30 ألف شخص نتيجة المعارك.

ويأتي إعلان أرمينيا عن مقتل الجنود قبل ساعات من لقاء منتظر بين الجانبين في موسكو، حيث أعلن الكرملين نقلًا عن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قوله إن وزيري خارجية أذربيجان وأرمينيا تلقيا دعوة للمشاركة في محادثات.

وأضاف الكرملين أنه بعد سلسلة من الاتصالات الهاتفية بين رئيس أذربيجان إلهام علييف ورئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان، يدعو الرئيس الروسي إلى وقف الأعمال العسكرية في الصراع الدائر في ناغورني قره باغ.

(ش ع)