أرمينيا تعلن إسقاطها طائرتين مُسيّرتين أذريتين

وكشفت أرمينيا اليوم الثلاثاء، أن قوات الدفاع الذاتي في قره باغ أسقطت طائرتين مُسيّرتين أذريتين، فيما بيّنت المتحدثة باسم وزارة الدفاع الأرمينية إن أذربيجان انتهكت وقف إطلاق النار مجدداً وقصفت مواقع لحرس الحدود الأرميني في الاتجاه الجنوبي الشرقي مع إيران.

وكانت وزارة الدفاع الأرمينية أكدت، أمس، إطلاق القوات الأذربيجانية صاروخاً من نوع سميرتش باتجاه قرية في مدينة مارتوني، وأضافت: "القوات الأذرية شنت هجوماً على وحدات عسكرية في الجهة الجنوبية الشرقية لقره باغ".

وقالت أرمينيا صباح أمس إن الجانب الأذربيجاني أطلق نيران المدفعية على مواقع القتال الشمالية الشرقية في حوالي الساعة 8:45 صباحاً.

وتشهد قره باغ صراعاً منذ 27 من أيلول الماضي بين أرمينيا وأذربيجان اللتان اتفقتا ثلاث مرات على وقف إطلاق النار بوساطة روسية وأمريكية وسط مساعي تركيا لإشعال فتيل الحرب بإرسال المئات من مرتزقتها إلى قره باغ للقتال إلى جانب أذربيجان.

(س ر)