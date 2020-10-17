أرمينيا تعلن التوصل إلى اتفاق حول هدنة إنسانية مع أذربيجان

وذكرت وزارة الخارجية الأرمنية، في بيان: "اتفقت جمهورية أرمينيا وجمهورية اذربيجان على هدنة إنسانية اعتبارا من الساعة 00:00 من يوم 18 أكتوبر بالتوقيت المحلي".

وأشارت الوزارة إلى أن هذا القرار تم اتخاذه تطبيقا للبيان المشترك الصادر يوم الأول من تشرين الأول/اكتوبر عن رؤساء روسيا، فلاديمير بوتين، والولايات المتحدة، دونالد ترامب، وفرنسا، إيمانويل ماكرون، وبيان رؤساء مجموعة مينسك لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا الصادر يوم 5 تشرين الأول، وبيان موسكو يوم 10 تشرين الأول.

وفي وقت سابق من اليوم أفادت موسكو بأن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أجرى محادثات هاتفية مع نظيريه الأذربيجاني، جيحون بيراموف، والأرمني، زوغراب مناتساكانيان.

وتوصل الطرفان قبل أيام إلى اتفاق لوقف إطلاق النار إلا أن الضغوط التركية على أذربيجان أفشلت الاتفاق في ساعاته الأولى.

(ي ح)