أرمينيا... أدلة تثبت مشاركة القوات الخاصة التركية في قره باغ

وأكد مكتب المدعي العام لأرمينيا حصوله على أدلة واقعية على أن العديد من أفراد القوات الخاصة التابعة للقوات المسلحة التركية شاركوا في الاشتباكات بناغورني قره باغ، حسب الخدمة الصحفية للمكتب.

وقالت الخدمة "حصل مكتب المدعي العام لأرمينيا، في إطار القضية الجنائية التي تم التحقيق فيها بشأن شن حرب عدوانية من جانب أذربيجان ضد أرمينيا وآرتساخ (جمهورية ناغورني قره باغ) على أدلة وقائعية على أنه منذ آب/ أغسطس من هذا العام، قام العديد من أفراد القوات الخاصة التابعة للقوات المسلحة التركية بتدريب الجيش وشاركت بشكل مباشر في العمليات القتالية".

واحتدم الصراع بين أرمينيا وأذربيجان في الـ27 من أيلول/ سبتمبر الماضي، ترافق مع اتفاقين لوقف إطلاق النار بوساطة روسية في الـ10 والـ18 من تشرين الأول الجاري، وسط مساعي تركيا لإنهائهما.

(س ر)