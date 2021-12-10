أرمن وسريان: استهداف باشور كردستان بالأسلحة الكيماوية استهداف لشعوب الشرق الأوسط

يشن جيش الاحتلال التركي منذ الـ 23 من نيسان المنصرم، هجوماً برياً وجوياً واسعاً على مناطق زاب وآفاشين ومتينا في باشور، حيث لجأ خلال هجماته إلى استخدام الأسلحة الكيماوية المحرمة دولياً، بهدف احتلال هذه المناطق بعد الهزيمة التي مُني بها في غاري، بتاريخ الـ 14 من شباط من العام الجاري.

وتتوالى ردود الفعل لدى الكردستانيين في مناطق شمال وشرق سوريا، والمناهضة لهجمات الاحتلال التركي على مناطق الدفاع المشروع، واستخدامه الأسلحة الكيماوية المحرمة دولياً.

وفي هذا السياق، أوضح عضو المجلس الاجتماعي الأرمني في مدينة الحسكة، نرسيس قصبيان، أن استخدام الاحتلال التركي الأسلحة المحرمة دولياً والكيماوية أثناء هجماته على قوات الكريلا يأتي نتيجة إفلاسه وفشله السياسي الداخلي.

وأضاف: "تركيا عدو قديم ارتكب المجازر بحق المكون الأرمني أيضاً، واليوم تعيد التاريخ ذاته من خلال هجماتها على قوات الدفاع الشعبي التي تناضل من أجل تحقيق حرية الشعوب".

'ليس عدواً للكرد فقط'

ويهدف الاحتلال التركي من خلال جرائمه إلى القضاء على حركة التحرر الكردستانية، لفرض سياسته العثمانية السلطوية الدموية على عموم شعوب المنطقة، كما أشار قصبيان، ويقول: "الاحتلال التركي ليس عدواً للشعب الكردي فقط، بل لكافة شعوب ومكونات المنطقة والشرق الأوسط عامة".

وحول الصمت الدولي الذي يرافق استخدام تلك الأسلحة، بيّن قصبيان"الاحتلال التركي يخدم أجندات دول عظمى، لذلك تلتزم تلك الدول الصمت".

ويتفق عضو مجلس الناحية السرياني، فادي ججو، مع سابقه الأرمني في أن الاحتلال التركي يستهدف جميع مكونات المنطقة، بذريعة محاربته الكرد، لافتاً إلى أن المقاومة مستمرة وستستمر، داعياً كافة الشعوب في المنطقة إلى رص الصفوف؛ لأن الوحدة تجلب الانتصار.

ويرى ججو أن المرحلة الراهنة تتطلب تدخّل المجتمع الدولي لإيقاف جرائم الاحتلال التركي؛ لأن هدفه القضاء على المشروع الديمقراطي المستمد من الأمة الديمقراطية.

وطالب ججو، في نهاية حديثه، المجتمع الدولي بتشكيل لجنة دولية مختصة؛ للتحقيق في استخدام الاحتلال التركي للأسلحة الكيماوية.

(أ م)

ANHA