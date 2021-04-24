أرمن شمال وشرق سوريا: تركيا تأسست على جماجم ودماء الأرمن

و نُظمت فعالية الاستذكار في قرية تل كوران التابعة لناحية تل تمر في مقاطعة الحسكة، بحضور عشرات العائلات الأرمنية وأعضاء المؤسسات المدنية وقوات مجلس حرس الخابور الآشوري وكتيبة الشهيد نوبار أوزانيان للأرمن التابعة لقوات سوريا الديمقراطية، فيما وزُيّن مكان الاستذكار بصور لمجازر العثمانيين بحق الأرمن وعبارات تطالب بالاعتراف بها ومحاسبة تركيا. مع الأخذ بعين الاعتبار التدابير الوقائية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا.

بدايةً قدّمت كتيبة الشهيد نوبار عرضًا عسكريًّا، تلاها كلمة القيادي في كتيبة الشهيد نوبار أوزانيان، مانويل ديمير قال فيها "قد لا يعني هذا التاريخ للبعض شيئًا ولكن نحن الشعب الأرمني يعني لنا الكثير، حيث وقبل 106 أعوام قام به العثمانيون وعلى مرأى جميع العالم بارتكاب أبشع مجزرة بحق شعبنا الأرمني والتي راح ضحيتها أكثر من مليون ونصف المليون شخص، بالإضافة إلى اعتقال وقتل جميع العلماء والمفكرين الأرمن، بالإضافة للجرائم بحق النساء والأطفال".

وأضاف " وإن عدنا إلى التاريخ سنجد أن تركيا أسست دولتها على دماء الشعوب التي أبادتها ومن خلال المجازر التي ارتكبتها".

ولفت ديمير "نجد أن تركيا باتت تحاول إعادة ارتكاب تلك المجازر من خلال تدخلاتها الإقليمية وصراعاتها في الشرق الأوسط واستهدافها لجميع المكونات، ولكن مكونات شمال وشرق سوريا وقواتها الثورية وقفت في وجه الفكر العثماني وعدائه لشعوب المنطقة".

وأضاف "نحن أرمن سوريا أسسنا كتيبة الشهيد نوبار أوزانيان كقوة عسكرية، وكان الهدف منه مواجهة هذه التدخلات والوقوف جنبًا إلى جنب مع باقي المكونات تحت سقف أخوة الشعوب".

وبعدها توجّه الحضور إلى داخل كنيسة القرية لإيقاد الشموع، بالتزامن مع الوقوف دقيقة صمت، تلاها بيان باسم المجلس الاجتماعي الأرمني بثلاث لغات، باللغة الأرمنية قرأته العضوة في المجلس آرشو بربريان، وباللغة الكردية قرأته العضوة أمينة تتريان والعربية قرأه العضو عماد تتريان.

واستذكر البيان في بدايته مجزرة الأرمن التي مر عليها 106 أعوام، التي لا تزال آثارها محفورة في ذهن وقلب كل أرمني.

وأضاف البيان "أغلبنا يعلم أن المجزرة الأرمنية هي الأولى في القرن العشرين، وجرت أحداثها أمام أعين شعوب العالم والدول العظمى دون تحريكها ساكنًا، ونُفذت مرحلة الإبادة على مرحلتين بعدما استطاع سلطان الفاشية عبد الحميد أن يسيطر على تركيا الفتاة ويبث نفوذه في كافة الإمبراطورية العثمانية الظالمة".

وناشد البيان المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان بفتح ملف الإبادة الأرمنية، مطالبًا وبشدة بمحاسبة الدولة التركية الفاشية على أفعالها وأعمالها الإجرامية التي قامت بها بحق الشعوب والإنسانية.

واختتم الاستذكار بترديد الشعارات التي تمجّد الشهداء.

ومنذ يومين ذكرت وسائل إعلام أميركية أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يستعد للاعتراف بالمجازر التي طالت الأرمن على يد القوات العثمانية، و من المقرر أن يكون هذا الاعتراف اليوم في الذكرى الـ 106 على مرورها، في خطوة من المتوقع أن تفاقم التوتر مع تركيا الحليف في الناتو التي ترفض هذا التصنيف.

(مـ)