أردوغان: تركيا وإسرائيل ستتخذان قريباً خطوات للتنقيب عن الطاقة

نقلت وسائل إعلام تابعة لدولة الاحتلال التركي عن رجب طيب أردوغان قوله إن بلاده وإسرائيل ستتخذان قريباً خطوات مشتركة في مجال التنقيب عن الطاقة، وإنهما سيعملان أيضاً على تشغيل شبكات نقل الطاقة إلى أوروبا عبر تركيا.

والتقى أردوغان ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وجهاً لوجه للمرة الأولى يوم الثلاثاء في الأمم المتحدة، بحسب وكالة رويترز.

وفي تصريحات للصحفيين في نيويورك بعد حضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، قال أردوغان إنه اتفق مع نتنياهو على تبادل الزيارات في الفترة المقبلة وزيادة التعاون في مجال الطاقة بعد هذه الزيارات.

ونُقل عن أردوغان قوله "سنتخذ هذه الخطوة دون تأخير كبير وسنبدأ عمليات التنقيب عن الطاقة مع إسرائيل. وسنبدأ أيضاً في تشغيل شبكات نقل الطاقة إلى أوروبا عبر تركيا، وليس إلى تركيا فقط".

وأضاف "في الوقت الراهن، يبلغ إجمالي حجم التجارة بيننا 9.5 مليار دولار. واتفقنا على زيادته إلى 15 ملياراً على الأقل في المرحلة الأولى".

ومضى أردوغان قائلاً إنه ناقش مع نتنياهو تشكيل آلية بين البلدين، تشمل بعض الوزارات، لزيادة التعاون في مجالات الطاقة والسياحة والتكنولوجيا.

(م ش)