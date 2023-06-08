أردوغان يتقرب من الغرب والناتو يفرد عضلاته أمام روسيا

تناولت الصحف العالمية الصادرة خلفيات الحكومة التركية الجديدة ومناورات الناتو وتلوث الهواء.

يستهدف التعديل الوزاري الذي أجراه أردوغان العلاقات الخارجية والاقتصاد التركي

وقال محللون لموقع ميدا لاين الأميركي إن الحكومة التركية الجديدة هي إشارة إلى الدول الأجنبية بأن أنقرة تأمل في إعادة ضبط العلاقات، لكن رجب طيب أردوغان سيظل هو الذي سيقرر ما إذا كان هناك تغيير في المسار والسياسة.

ونقل الموقع عن الأكاديمي أكسل بيرتاميني كورلويان، إنه لا يعتقد أنه ستكون هناك تغييرات كبيرة في السياسات التركية وأن الوزراء الجدد يمثلون علامة على الاستمرارية لأنهم خدموا مناصب أخرى رفيعة المستوى في عهد أردوغان.

وقال إن اختيار أردوغان للاقتصادي محمد شيمشك وزيراً جديداً للمالية كان بمثابة إشارة لجذب المستثمرين الأجانب.

وأضاف: "إن تعيين شخصية معروفة في وزارة الخزانة والمالية، كمحمد شيمشك، يتعلق في الغالب بالمظاهر وإعادة بناء الثقة والعلاقات مع الأسواق والمستثمرين الأجانب".

ولفت الموقع إلى أن سليمان صويلو أقيل من مجلس الوزراء، كوزير متشدد للداخلية والذي كان يعتقد أنه خليفة محتمل للرئيس وصنع لنفسه مكانة رفيعة.

قال كريستيان براكيل، الباحث في مؤسسة هاينريش بول الألمانية، للموقع إن صويلو تسبب في خلاف داخل حزب أردوغان.

الناتو يفرد عضلاته بأكبر تدريبات جوية على الإطلاق بالقرب من روسيا

ويستعد الناتو وشركاؤه لإطلاق أكبر مناورات حرب جوية في تاريخ الحلف الأسبوع المقبل، في استعراض للقوة يهدف إلى إظهار الاستعداد لردع العدوان الروسي بأوروبا، حسبما نقلته صحيفة وول ستريت جورنال.

وستشارك في مناورات "الدفاع الجوي"، 25 دولة بقيادة ألمانيا، وستشهد مشاركة ما يقرب من 250 طائرة، من بينها القاذفات الإستراتيجية "بي - 1"، ومقاتلات متطورة من طراز"إف - 35" ومسيّرات طويلة المدى، بالإضافة إلى أكثر من 10 آلاف جندي.

وطبقاً للصحيفة فإن من شأن هذه التدريبات العسكرية أن تساعد القوات الجوية الحليفة على الانتشار بشكل أفضل في أوروبا وأماكن أخرى لحماية شركاء مثل كوريا الجنوبية واليابان.

وتأتي هذه المناورات في الوقت الذي اكتسبت فيه منظمة حلف شمال الأطلسي أهمية جديدة كتحالف دفاعي، بعد الهجوم الروسي على أوكرانيا، العام الماضي، والذي أحدث أكبر صراع مسلح في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.

وامتدت التوترات الجديدة بين الشرق والغرب إلى جميع أنحاء العالم، خاصة بعد تدريبات مشتركة جمعت الصين وروسيا هذا الأسبوع، وأثارت حفيظة حلفاء الولايات المتحدة في آسيا.

دخان حرائق الغابات يجعل جودة الهواء في نيويورك الأسوأ في العالم

وقالت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية إن دخان كثيف ناجم عن حرائق الغابات الكندية غطى مساحة واسعة من أمريكا الشمالية، وهو ما تسبب في إلغاء كافة الرحلات الجوية.

وأصدرت السلطات تحذيرات صحية لملايين الأشخاص في شرق الولايات المتحدة وكندا يوم أمس حيث اجتاحت سحابة ناجمة عن حرائق الغابات.

وفي مدينة نيويورك، صُنفت جودة الهواء على أنها الأسوأ في أي منطقة حضرية رئيسية في العالم يوم الأربعاء، متجاوزةً نيودلهي، وفقاً لمؤشر جودة الهواء العالمي IQAir.

في حين أن تلوث الهواء الناتج عن حرائق الغابات أصبح مشكلة منتظمة على الساحل الغربي للولايات المتحدة في السنوات الأخيرة، فقد كان أقل شيوعاً على الساحل الشرقي. وبدا السكان مذهولين من ذلك، حيث ارتدى الكثيرون أقنعة الوجه التي تخلوا عنها مؤخراً مع انحسار حالة الطوارئ الناجمة عن فيروس كورونا.

(م ش)