أردوغان يتجّه غرباً وموسكو تحذر من حرب عالمية جديدة

تناولت الصحف العالمية الصادرة اليوم، تبعات اجتماعات الناتو على تركيا وأوكرانيا وروسيا.

مع تعثر الاقتصاد التركي.. أردوغان يتجّه غرباً

بعد أن وصف الرئيس التركي الحكومة السويدية بأنها "شريرة" وبأنه غير مهتم بطلب انضمام الأخيرة إلى الناتو، أعرب أردوغان عن قبوله لعضوية هذا البلد، حسب تقرير لصحيفة فايننشال تايمز البريطانية.

ولفتت الصحيفة إلى أنه تم الترحيب بمناورة أردوغان السياسية بارتياح عبر التحالف وكانت بمثابة الأحدث في سلسلة من القرارات التي أدت إلى "خفض تصعيد" التوترات بين أنقرة والغرب.

ونقلت الصحيفة عن مراد يشيلطاش، مدير دراسات السياسة الخارجية في سيتا، وهي مؤسسة فكرية تركية لها صلات وثيقة بأردوغان وحكومته: "نحن ندخل حقبة جديدة من العلاقات التركية الغربية".

ومع ذلك، لا تزال هناك شكوك عميقة حول ما إذا كان أردوغان يرى هذا كجزء من تحوّل أوسع في السياسة الخارجية، أو مجرد صفقة سياسية في مصلحة أنقرة المباشرة. يأتي تغيير لهجة تركيا في الوقت الذي تسعى فيه بشدة إلى جذب المستثمرين الأجانب الذين فروا خلال أزمة اقتصادية استمرت لسنوات.

الناتو لم يعرض جدول زمني لعضوية أوكرانيا في الحلف

رفض قادة الناتو يوم أمس، تقديم جدول زمني واضح أو مسار واضح لأوكرانيا للانضمام إلى الحلف، بينما أكدوا على خطط للتوسيع، وهو مستوى من الغموض وصفه الرئيس فولوديمير زيلينسكي بأنه "غير مسبوق وسخيف" بينما تقاتل بلاده روسيا، حسب تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال الأميركية.

والخلاف حول مكان أوكرانيا في الناتو، هو واحد من عدة خلافات تؤثر على تماسك التحالف، والتي عمل القادة على تهدئتها يوم أمس. واتفقوا على رفع مستويات الانفاق واعتماد خطط حرب جديدة بعد مشاحنات طويلة.

ولفتت الصحيفة إلى أن تماسك حلف شمال الأطلسي تحسّن في وقت متأخر من يوم الإثنين، عندما أسقط الرئيس التركي رجب طيب أردوغان معارضته لطلب السويد للانضمام إلى العضوية، قائلاً إنه سيوصي بأن يوافق برلمان بلاده على ذلك في أقرب وقت ممكن.

ميدفيديف: مساعدة الناتو العسكرية لأوكرانيا تقرب الحرب العالمية

قال ديمتري ميدفيديف، نائب سكرتير مجلس الأمن الروسي، في وقت متأخر من يوم أمس، إن زيادة المساعدة العسكرية لأوكرانيا من قبل حلف شمال الأطلسي تقرب الحرب العالمية الثالثة.

وتعليقاً على اليوم الأول من قمة الحلف الذي تقوده الولايات المتحدة في ليتوانيا، حيث تعهّد عدد من الدول بتقديم المزيد من الأسلحة والدعم المالي، قال ميدفيديف إن المساعدة لن تمنع روسيا من تحقيق أهدافها في أوكرانيا.

وكتب ميدفيديف في تطبيق المراسلة تلغرام: "لم يستطع الغرب المجنون تماماً أن يأتي بأي شيء آخر. في الواقع، إنه طريق مسدود. الحرب العالمية الثالثة تقترب".

(م ش)