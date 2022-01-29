أردوغان يقيل رئيس هيئة الإحصاء بعد كشفه أعلى معدل للتضخم منذ 19 عاماً

وتعرّض رئيس هيئة الإحصاء الوطنيّة سعيد إردال دينجر لانتقادات بعد نشره بيانات في أوائل كانون الثاني/ يناير قدَّرَت معدّل التضخم السنوي عند 36,1%، وهو أعلى مستوى له منذ 19 عاماً.

ونتيجة لذلك أقال أردوغان رئيس هيئة الإحصاء الوطنيّة بموجب مرسوم صدر السبت، بحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.

ولم يوضح أردوغان سبب قراره بإقالة دينجر وتعيين إرهان تشيتينكايا، نائب الرئيس السابق لهيئة التنظيم المصرفيّة التركيّة، رئيساً جديداً للهيئة الإحصاء الوطنيّة بدلاً منه.

وارتفع التضخّم إلى أكثر من 36% خلال عام واحد في كانون الأوّل/ ديسمبر في تركيا، وهو رقم قياسي منذ أيلول/ سبتمبر 2002، بسبب تراجع قيمة الليرة التركيّة.

ويجد أردوغان نفسه في موقف محرج قبل 18 شهراً من الانتخابات الرئاسيّة، ويُواصل الدفاع عن سياساته التي تسير بتركيا نحو الهاوية.

(د ع)