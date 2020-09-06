أردوغان يلتقي بالسّرّاج في إسطنبول

وبحث أردوغان مع السّرّاج استكمال المشاريع في ليبيا وبدء مشاريع جديدة، بحسب وسائل إعلامية.

وتزامنت زيارة السرّاج مع اجتماع وفدي مجلسي النواب والدولة في المغرب، وهو اجتماع تمهيدي لاجتماعٍ قادم في جنيف تشارك فيه لجنة الحوار من مجلسي النواب والدولة.

وسيتمّ خلال الاجتماع التأكيد على وقف إطلاق النار وإخراج القوات الأجنبية من ليبيا وعلى رأسها القوات التركية والجماعات الإرهابية والمرتزقة.

وكان السراج، التقى بالرئيس التركي، بقصر وحيد الدين في إسطنبول قبل نحو شهر، وأكّد من تركيا على ضرورة الحل السياسي للأزمة الليبية، وفق مخرجات اجتماع برلين وقرارات الأمم المتحدة.

وأضافت وسائل الإعلام أنّ السراج وأردوغان ناقشا عمل مذكرتي التفاهم العسكرية والبحرية الموقّعتين في نوفمبر الماضي بين الوفاق وتركيا.

وبحث الطرفان سبل عودة الشركات التركية للعمل في ليبيا.

وتأتي الزيارة بعد تصاعد حدة الخلافات في صفوف حكومة الوفاق حيث حاول السراج الإطاحة بوزير داخليته فتحي باشا آغا، وذلك بعد عودة الأخير من تركيا.

(ي ح)