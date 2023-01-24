أردوغان يلغي زيارته إلى برلين

كشفت وسائل إعلام تركية، الأسبوع الماضي، أن رجب طيب أردوغان، سيتوجه إلى برلين، العاصمة الألمانية في 27 كانون الثاني ليبقى يومين هناك، ولكن لأن الحكومة برئاسة أولاف شولتس، لم تتفق مع حكومة حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية، توقف أردوغان عن الذهاب إلى برلين.

وبحسب معلومات من مصادر مقربة من إدارة برلين، أعلنت شبكة التحرير الألمانية (RND)، أن أردوغان ألغى زيارته لألمانيا، وجاء في الأخبار بخصوص زيارة أردوغان، أن المستشار شولز ينس بلوتنر، والمتحدث باسم قصر أردوغان، إبراهيم كالن، قد التقيا لكنهما لم يتوافقا، لذلك توقف أردوغان عن الذهاب إلى ألمانيا.

وتشير التقديرات إلى أنه بعد أن جاء البرلماني عن حزب العدالة والتنمية في مدينة نفشهير، مصطفى أجكغوز، إلى مدينة نويس الألمانية مع أنصاره واستهدف الكرد ومعارضي نظام أردوغان، توقفت الحكومة الألمانية عن قول نعم لزيارة أردوغان.

حيث كانت نية أردوغان هي مقابلة أنصاره في ألمانيا قبل الانتخابات، لكن حكومة شولز، التي لم تهتم برد فعل المجتمع الألماني، تعاملت بعناية مع احتجاجات حكومة حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية.

لذلك، ردت وزارة الخارجية الألمانية على الاجتماع وكلمات أجكغوز، واستدعت السفارة التركية للتوجه إلى الوزارة.