أردوغان يحشر نفسه في شؤون تونس والأخيرة تعتبره تدخلاً غير مقبول

وذكرت وزارة الشؤون الخارجية التونسية أن تصريح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بشأن حل الرئيس قيس سعيّد للبرلمان تدخّل "غير مقبول في الشأن الداخلي ويتعارض تماماً مع الروابط الأخوية التي تجمع البلدين والشعبين ومع مبدأ الاحترام المتبادل بين الدول".

وفي إطار دعمه للإخوان المسلمين، انتقد أردوغان يوم الإثنين، قرار حل البرلمان التونسي الأسبوع الماضي، واصفاً ذلك بأنه "تشويه للديمقراطية" وضربة لإرادة الشعب التونسي، في وقت يركز جميع السلطات بتركيا في أيديه.

وأعربت الوزارة الشؤون الخارجية التونسية، في بيان يوم الثلاثاء، عن "بالغ استغرابها من التصريح الذي أدلى به الرئيس التركي بخصوص تونس".

وقالت: "تونس بقدر التزامها بثوابت سياستها الخارجية وحرصها على بناء علاقة وثيقة مع الدول الشقيقة والصديقة قوامها التعاون والتضامن والتشاور والثقة المتبادلة، فإنها أيضاً تتمسك باستقلال قرارها الوطني وترفض بشدة كل محاولة للتدخل في سيادتها وخيارات شعبها أو التشكيك في مسارها الديمقراطي الذي لا رجعة فيه".

وأكدت على أن تونس دولة حرة مستقلة والشعب فيها هو صاحب السيادة وهو المخوّل الوحيد لاختيار مسار تحقيق الحرية الحقيقية التي تحفظ أمنه وتصون كرامته وتدعم حقوقه وتعزز كل مكاسبه.

وقال وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي على تويتر يوم الأربعاء، إنه تحدث أيضاً إلى نظيره التركي مولود جاويش أوغلو عبر الهاتف، واستدعى سفير أنقرة لدى تونس للتعبير عن رفض بلاده لتعليقات أردوغان.

وأضاف: "أجريت اتصالاً مع وزير خارجية تركيا، كما تم استدعاء السفير. أبلغتهما رفض تونس تصريح الرئيس أردوغان واعتباره تدخلاً في الشأن التونسي وأن علاقات البلدين يجب أن تقوم على احترام استقلالية القرار الوطني واختيارات الشعب التونسي دون سواه وأن بلادنا لا تسمح بالتشكيك في مسارها الديمقراطي".

واشتدت الأزمة السياسية في تونس الأسبوع الماضي عندما عقد أكثر من نصف أعضاء البرلمان جلسة على الإنترنت لإلغاء مراسيم الرئيس التونسي قيس سعيّد، الذي رد بحل البرلمان.

(ش ع)