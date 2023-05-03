أردوغان يفرج عن مسؤول في حزب الله

بقرارٍ من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أُلغي الحكم الصادر بحق محمد أمين ألب صوي، الذي كان قد حُكم عليه في إطار "قضية حزب الله" بالسجن المؤبد مدى الحياة.

وحُكم على محمد أمين ألب صوي بالسجن المؤبد الشديد بوصفه "مسؤول الجناح العسكري" لحزب الله على خلفية قتله لـ 3 أشخاص تحت التعذيب ودفنه لجثثهم في قبو منزله.

كما شمل قرار العفو ابن الجنرال السابق جَتين سانر الذي حُكم عليه في سياق "قضية 28 شباط" بالسجن المؤبد الشديد، ونهاد علي مان الذي كان مسجوناً بتهمة القتل العمد وسدات جليك المسجون بتهمة تجارة المخدرات، بسبب إعاقتهم.

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