أردوغان يدعم الإرهاب.. وثيقة هولندية تكشف صلته بمتطرفين

وأشارت الوثيقة إلى أن أهداف أردوغان المتمثلة في "الأسلمة" يتم نشرها في المجتمع التركي بهولندا من خلال "الجمعيات التركية الهولندية"، بحسب ما نقلته شبكة العين الإخبارية.

وحسب الوثيقة المكوّنة من 30 صفحةً، تتمتع المنظمات السلفية التركية "بعلاقات قوية" مع المنظمات التركية في هولندا، ولا سيما مع المنظمات الشبابية.

وتتفاعل هذه المجموعات بدورها مع الدعاة "السلفيين" ويتواصلون عبر وسائل التواصل الاجتماعي حيث يمجّدون المتطرفين ويتبادلون الرسائل المعادية للغرب وكذلك المعادية للسامية.

وفي أحد أجزاء الوثيقة التي تحمل عنوان "استراتيجية أسلمة أردوغان: كيف يستفيد السلفيون"، تمّت الإشارة إلى أن الرئيس التركي وفّر مساحة "للسلفيين" في بلاده حيث عزّز سلطته السياسية بمرور الوقت.

وتسلّط الوثيقة الضوء على علاقة تركيا بجماعات معينة بما في ذلك مرتزقة تحرير الشام في سوريا، حيث وفّر أردوغان مجالًا للحركات "الإرهابية" الأخرى بما في ذلك "جبهة المغيرين الإسلاميين الشرقيين".

كما ناقش محلّلو التقرير العلاقة بين مواقف أردوغان وهجوم ترام أوتريخت عام 2019.

وفي 18آذار/ مارس 2019، قُتل 3 أشخاص وأصيب 7 آخرون في إطلاق نار جماعي في ترام أوتريخت بهولندا من قبل غوكمن تانيش، الرجل التركي البالغ من العمر 37عاماً، والذي أُدين لاحقاً بالهجوم.

وقال المحلّلون إن الرئيس التركي استخدم حجة إطلاق النار على كرايستشيرش في نيوزيلندا (15مارس2019) من قبل شخص أبيض متعصب عنيف في وقتٍ سابق من ذلك العام والخطاب العام المعادي للغرب للعب الدور في تحريض غوكمن تانيش على شن هذا الهجوم.

(ش ع)