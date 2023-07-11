أردوغان يبدّل موقفه من انضمام السويد إلى الناتو وتفاعل أميركي سريع مع ذلك

وعقب محادثات في فيلنيوس مع أردوغان ورئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون، قال ستولتنبرغ: «يسرني أن أعلن أن الرئيس أردوغان وافق على عرض بروتوكول انضمام السويد» على البرلمان «في أسرع وقت ممكن، وعلى العمل مع المجلس لضمان المصادقة عليه»، مضيفاً «إنه يوم تاريخي»، وفق ما أوردته وكالة الصحافة الفرنسية.

أما كريسترسون فقال: «إنه يوم جيّد للسويد وأشعر بارتياح كبير، لقد كان هذا هدفي منذ فترة طويلة، وأعتقد أننا حصلنا على رد جيد جداً اليوم واتخذنا خطوة كبيرة جداً نحو العضوية».

وسارع الرئيس الأميركي جو بايدن، الموجود في فيلنيوس حيث تعقد قمة الأطلسي، إلى الترحيب بموافقة أردوغان على دعم محاولة السويد الانضمام لعضوية الناتو. وقال، في بيان أصدره البيت الأبيض، إنه مستعد للعمل مع أردوغان على تعزيز «الدفاع والردع في المنطقة الأورو - أطلسية»، مشيراً إلى أنه «يتطلع» إلى انضمام السويد لتصبح الدولة الثانية والثلاثين في الحلف.

وذكرت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون"، الإثنين، أن الوزير لويد أوستن، بحث مع نظيره التركي، يشار غولر، في اتصال هاتفي، دعم مساعي تركيا للتحديث العسكري، وذلك بعد أن قالت أنقرة إنها ستدعم انضمام السويد لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، وفقاً لوكالة "رويترز".

وكانت تركيا طلبت، في أكتوبر 2021، شراء مقاتلات "إف-16" ومكونات لتحديث طائراتها الحربية الحالية بما قيمته 20 مليار دولار من شركة "لوكهيد مارتن".

وفي سياق متصل، قال رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي، بوب مينينديز، الإثنين، إن هناك "هدوءاً" مؤقتاً في "عدوان تركيا على جيرانها"، موضحاً أنه يجري محادثات مع إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، بشأن التعليق الذي فرضه على المبيعات الأميركية المستقبلية لطائرات (أف-16) المقاتلة إلى أنقرة، وفقاً لوكالة "رويترز".

وقد ربط أردوغان موافقة بلاده على انضمام السويد إلى الناتو بفتح الطريق أمام انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي.

وتنطلق قمة «حلف شمال الأطلسي» (الناتو) في العاصمة الليتوانية فيلنيوس اليوم (الثلاثاء) على إيقاع مطالب أوكرانية بـ«ضمانات أمنية واضحة»، وموافقة تركية على انضمام السويد إلى الحلف مقابل أن يفسح الاتحاد الأوروبي المجال لها بالانضمام إليه.

(ي ح)