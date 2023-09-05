أردوغان يعلّق على مسألة التطبيع مع دمشق

نقلت وسائل إعلام تركية اليوم، عن رئيس دولة الاحتلال التركي أردوغان القول إن "سوريا لا تتبنى نهجاً إيجابياً تجاه تطبيع العلاقات مع بلاده مع نأي الرئيس السوري بشار الأسد عن الأمر وعدم ممارسته لأي دور".

وكان أردوغان بحث في أول لقاء شخصي مع بوتين بعد انقطاع لمدة عام، العديد من القضايا المتعلقة بالأزمة السورية.

والجدير بالذكر أن روسيا استضافت في كانون الأول من العام الماضي، أول محادثات منذ 11 عاماً، بين وزيري دفاع تركيا وسوريا، كما استضافت في أيار الماضي اجتماعاً رباعياً ضم وزراء خارجية سوريا وتركيا وإيران وروسيا، في مسعى للدفع نحو تطبيع بين دمشق وأنقرة.

وسبق لبشار الأسد أن أكد أن موضوع الانسحاب التركي شرط لا بد منه لعودة العلاقات الطبيعية بين دمشق وأنقرة.

(د ع)