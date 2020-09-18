أردوغان مستاء من السراج ويتحدث عن إمكانية حوار مع مصر واليونان

وقال الرئيس التركي يوم الجمعة إن تركيا "منزعجة من أنباء عن رغبة رئيس حكومة الوفاق فايز السراج في الاستقالة بحلول نهاية أكتوبر".

وخلال حدثيه أطلق أردوغان المزيد من التهديدات قائلًا: "سيهزم الانقلابي حفتر (قائد الجيش الليبي خليفة حفتر) عاجلًا أم آجلًا".

من جهة أخرى، قال أردوغان: "لا مانع لدينا في الحوار مع مصر، وأضاف: إجراء محادثات استخباراتية مع مصر أمر مختلف وممكن وليس هناك ما يمنع ذلك، لكن اتفاقها مع اليونان أحزننا".

وقال أردوغان إننا "مستعدون للحوار مع اليونان في دولة ثالثة أو عبر الفيديو"، وأضاف: "ليس لدينا مشكلة في لقاء رئيس الوزراء اليوناني، لكن السؤال الجوهري، ماذا سنبحث وفي أي إطار سنلتقي؟".

وزعم أردوغان أن سحب سفينة التنقيب "الريس عروج" إلى الميناء خطوة لها مغزاها، مشيرًا إلى سفينة التنقيب "الريس عروج" ستعود لعملها (شرقي المتوسط) بعد انتهاء أعمال الصيانة.

(ي ح)

ANHA