أردوغان لم يفلح.. الليرة التركية تهبط مجدداً لتتخطى حاجز الـ 12

وشهدت أسعار العملات الأجنبية، صباح اليوم الأربعاء، ارتفاعاً أمام الليرة التركية، حيث سجل الدولار 12.03 ليرة تركية، بعد أن سجل أمس 11.76 ليرات تركية.

وفي الوقت نفسه، ارتفع سعر اليورو اليوم ليسجل 13.60 ليرة تركية، بعد أن سجل أمس 12.86.

وأظهر استطلاع أجرته وكالة "رويترز"، أن معدل التضخم السنوي في تركيا من المتوقع أن يتجاوز مستوى 30% في كانون الأول/ ديسمبر الجاري، الأمر الذي يزيد مخاوف المستثمرين بشأن آفاق السياسة النقدية للبلاد.

ورغم ارتفاع العملة التركية أكثر من 50% الأسبوع الماضي بعد تدخل من البنك المركز التركي تنفيذاً لتعليمات أردوغان، فقدت الليرة 38% من قيمتها هذا العام.

وكان أردوغان قد أعلن عن خطة لدعم العملة التركية إلا أنها لم تفلح والليرة التركية عادت مجدداً لمسار الهبوط.

(ل د)