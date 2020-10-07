أردوغان إلى قطر وحقوقي بحريني يرى: سببها عزلة تركيا وأزمتها الاقتصادية

تواصل تركيا وقطر مخططاتهما بتأجيج الصراعات في المنطقة عبر تجنيد المرتزقة وتمويلهم لزعزعة أمن واستقرار دول المنطقة وفي مقدمتها ليبيا، وسوريا، والعراق، واليمن وصولاً إلى أذربيجان.

وفي هذا السياق قال مكتب الرئيس التركي: "إن رجب طيب أردوغان سيزور قطر والكويت اليوم الأربعاء".

وتأتي زيارة أردوغان لقطر في وقت تزداد فيه الضغوط الدولية على تركيا بسبب تدخلها المستمر في شرق البحر المتوسط وليبيا وإقليم قره باغ جنوب القوقاز.

'المجتمع الدولي عانى من تحالف أردوغان وتميم'

وحول ذلك قال رئيس مجموعة "حقوقيون مستقلون" الحقوقي البحريني سلمان ناصر: "إن المجتمع الدولي عانى كثيرًا جراء التآمر التركي القطري طوال السنوات الماضية وهاهم يجتمعون مجدداً في وقت تزداد فيه الضغوط الدولية على تركيا بسبب تدخلها المستمر في شرق البحر المتوسط وليبيا وسوريا وإقليم ناغورني كاراباخ، ومن جانب آخر تحييد منظومة الإرهاب للنظام في قطر".

وأشار ناصر في حديث لوكالتنا إلى أن "أردوغان دأب على ابتزاز نظام قطر مالياً، عبر تهديد تميم أمير قطر الذي أصبح وضعه أصعب من ذي قبل، خاصة في ظل المعارضة بالداخل والخارج ومعارضة الأسرة الحاكمة له بسبب تسليم مقدراتهم الوطنية لأردوغان لدعم تنظيم الإخوان، ذلك التنظيم الذي أصبح على قوائم الإرهاب الدولية".

'أزمة تركية'

وأوضح الحقوقي البحريني أن "هذه الزيارة تأتي بعد أن شعرت تركيا بالخطر والحرج بعد كشف مخططاتها الذي أصبح المجتمع الدولي في مواجهته، هذا بجانب أنها أصبحت أكثر انقساماً، وتوجه الشارع التركي أكثر من أي وقت مضى وفقاً للتوقعات، نحو ثورة شعبية أو انتفاضة ضد سياسات أردوغان الذي مازال يواصل استنزاف ميزانية الدولة للإنفاق على تدخلاته العسكرية ومغامراته التي أغرقت تركيا في أزمات متناثرة عمقت عزلة البلد الذي يقع على شفا انهيار اقتصادي حاد، فضلًا عن استنزاف موارد الدولة في سبيل إنفاقه على التدخلات العسكرية بدلًا من الالتفات إلى أزمات بلاده الداخلية"، مؤكدًا أن سياسات أردوغان باتت حملاً ثقيلاً على الشارع التركي الذي سينتفض عاجلاً أم آجلاً".

'نظاما قطر وتركيا على شفا الانهيار'

وأكد رئيس مجموعة "حقوقيون مستقلون" في البحرين أن "النظام التركي والقطري على شفا الانهيار جراء العزلة الدولية والتصدي لمخططاتهم من قبل دول مكافحة الإرهاب المتمثلة بمصر والسعودية والإمارات والبحرين، وانهيار المشروع التركي القطري في ليبيا بفضل الدبلوماسية المصرية والحزم العسكري وكذلك في سوريا ونفوذهم في السودان".

واختتم الحقوقي البحريني حديثه قائلاً: "إننا كمؤسسة مجتمع مدني نطالب المجتمع الدولي بالتحرك والتصدي لنظامي أردوغان وتميم اللذين تسببا في إزهاق أرواح الآلاف، وتشريد الملايين من البشر جراء جرائمهم العابرة للأوطان والمتمثلة في دعمهم للميليشيات الإرهابية بعدد من الدول العربية وتقديم الإرهابيين عبر إعلامهم للمشاهدين كمحللين سياسيين أو ناشطين اجتماعيين وهم في الحقيقة مجموعة من الإرهابيين يتسترون خلف تسميات وهمية".

(ي ح)