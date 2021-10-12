أردوغان بحاجة إلى إطلاق حرب

زكي آكل

في 11 تشرين الأول 2021، كرر أردوغان تهديداته ضد روج آفا والكرد مرة أخرى. بعد أن قُتل شرطيان تركيان في منطقة درع الفرات. وتم العثور على "قطع ذخيرة" سقطت في منطقة خالية في ديلوك. لقد تذرع بذلك وقال إن صبرهم نفد، وسوف يفعلون كل ما هو ضروري.

في عام 2015، قُتل شرطيان في منزليهما في سروج. فأعلن رئيس وزراء تركيا آنذاك أحمد داوود أوغلو بدء الحرب في 24 تموز، متذرعًا بذلك الحادث. ادّعى أنه بدأ الحرب من أجل اثنين من رجال الشرطة. ماذا حدث بعد ذلك؟ قُتل المئات من رجال الشرطة والجنود. وفتحت تركيا الطريق أمام ذلك. الشرطة والاستخبارات والمحاكم في أيديهم. يمكنهم التحقيق ومقاضاة الجناة. لقد كانوا يستعدون للحرب، وكانوا يبحثون عن ذريعة للبدء بها رسميًّا. وحتى الآن لم يتم الكشف عن قتلة الشرطيين، وفي الواقع لقد تم التستر عليهم.

تم إطلاق النار عليهما من قبل ضباط شرطة آخرين. لكن ولأنهم لا يريدون الكشف عن ألاعيبهم، فإنهم سيخفون الحقيقة.

وسبق أن قال هاكان فيدان إن بدء الحرب في سوريا أمر سهل. قال: "سوف أطلق بعض الصواريخ من سوريا وأخلق حججًا للحرب". الآن يكررون المؤامرات والألاعيب نفسها. هم ليسوا مبدعين جدًّا، ويستخدمون الأساليب القديمة أمام أعين الكرد والعالم. أردوغان غاضب من إطلاق النار على شرطيين في منطقة درع الفرات المحتلة، وعندما قُتل 4 من جنوده قبل أيام في محافظة إدلب، لم يصدر عنه أي موقف. حتى أنه أخفى أسماء التنظيمات التي قتلتهم.

لكن عندما يتعلق الأمر بالكرد، فإن ذلك يشكل تهديدًا. الكرد ليس لديهم دولة وليس لديهم تحالفات عالية المستوى. يقول إنه سوف يضرب في روج آفا وفي جنوب كردستان، ولن يعارضه أحد.

لقد فعلت الدولة التركية كل شيء بالكرد داخل حدودها، حتى أنها سجنت رؤساء البلديات والبرلمانيين. وقالت ذلك دون تردد عندما دمرت مدن مثل سور ونصيبين وقتل مئات الأشخاص. وقال أردوغان وبهجلي لقواتهما العسكرية أمام وسائل الإعلام "لا تتركوا حجرًا على حجر".

يجب أن يتم مساءلة أردوغان؛ من الذي دعاك إلى سوريا؟ لم تبق هناك أية جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ولم ترتكبوها في سوريا. نهبتم زيتون أهالي عفرين. قطعتم أشجار الزيتون. وأصبحت ممارسات مثل التعذيب والاغتصاب والاختطاف وطلب الفدية من الحوادث الاعتيادية. لقد شردتم مئات الآلاف من الناس. فيا ترى أصحاب تلك الأرض، والأشخاص الذين أُلحق بهم الكثير من الأذى، ألا يفعلون شيئًا ضدك؟ إذا كنت تبحث عن المشاكل فإنك سوف تجدها. ستحصد ما تزرعه. جميع الأطراف في سوريا تريد الآن إنهاء الاحتلال التركي وخروج تركيا من سوريا؛ لأنها تصدر الشر والإرهاب إلى العالم. وهي العقبة الأكبر في طريق السلام في سوريا.

إن الولايات المتحدة وروسيا تدركان أكثر من غيرهما تحالف أردوغان مع داعش والجرائم الخطيرة التي ارتكبوها في سوريا. هذه القوات لديها معلومات وأدلة كافية، ويجب الكشف عنها. يجب تقديم هؤلاء القتلة المحتلين إلى العدالة ومعاقبتهم على الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية.

أما أردوغان فيطلق أكاذيب تزيد عن حدها؛ لأنه عالق من الداخل والخارج. ليس لديه فرصة للفوز في الانتخابات. في تركيا يقول مثقفون وأوساط معارضة إن أردوغان سيشن حربًا، ويقوم بإعلان حالة الطوارئ من أجل تحييد المعارضة، أو أنه سوف يقدم على تأجيل الانتخابات. وأفضل طريقة لتحقيق ذلك هي تصعيد الحرب ضد الكرد، من أجل كسب التأييد أو إسكات المعارضة القومية.

وهذه المرة أيضًا، فإن الهدف من تهديدات أردوغان هم الكرد، ومن أجل تضليل الرأي العام الخارجي أيضًا يستخدم ذريعة "إرهاب حزب العمال الكردستاني". تركيا تحاول دائمًا تصوير حزب العمال الكردستاني على أنه داعش. وتزعم أن على الولايات المتحدة وأوروبا والقوى الأخرى محاربة حزب العمال الكردستاني وداعش. هي في كل الأحوال تعتبر حزب العمال الكردستاني إرهابيًّا، لكنها لم تحصل على مبتغاها من شعوب العالم. كان حزب العمال الكردستاني في طليعة المقاومة ضد داعش. كما أن العالم رأى حقيقة أردوغان.

في خطابه الذي هدد فيه الكرد وروج آفا، ادّعى أردوغان أن حزب العمال الكردستاني من التجار الكبار للمخدرات. لا يوجد حد لأكاذيبه. إنه لا يلتزم بأية حدود للأعراف والأخلاق والضمير. وبحسب تقارير الشرطة والاستخبارات الأوروبية، فإن 80% من المخدرات التي تدخل أوروبا تعبر من تركيا. حدود تركيا ليست في أيدي حزب العمال الكردستاني. المعابر الجمركية في أيدي سلطات الدولة، وتقوم الشرطة أو الدرك التركي بعمليات تفتيش في مداخل المدن.

العالم كله يعرف أنه بدون المخابرات والسلطة، لا يمكن أن يحدث كل هذا القدر الكبير من تهريب والمخدرات.

يواصل حزب العمال الكردستاني المقاومة والتنظيم منذ 40عامًا، في منطقة صعبة مثل الشرق الأوسط. وعلى الرغم من هذه الصعوبات، فإنه ظل بعيدًا عن تجارة المخدرات. حزب العمال الكردستاني لم يشارك في ذلك أبدًا. لقد اتخذ موقفًا أخلاقيًّا رفيعًا، واعتبر المخدرات جريمة ضد الإنسانية. لا يوجد حاليَّا أي إدانة أو حكم قضائي في أي بلد في العالم يقول إن حزب العمال الكردستاني يتاجر أو يتورط في تهريب المخدرات.

إن الدولة التركية هي مركز هذه التجارة. فهناك الآن بعض الأشخاص في تركيا ممن يسمون "عمالقة المخدرات". كما يتم الحديث عن أسماء كبار المسؤولين الحكوميين والدولة. وكثير من رجال الشرطة والبيروقراطيين والسياسيين متورطون. وقد قام مسؤولو الدولة بنقل المخدرات في سيارات رسمية. وعلى الرغم من كل محاولات ومساعي الدولة لإخفاء هذا الأمر والتستر عليه، فقد كان هناك العديد من الأشخاص الذين تم فضحهم ومحاكمتهم.

أردوغان لديه الرغبة والعزم في استكمال الإبادة الجماعية للكرد والقضاء على كل مكتسباتهم، والكرد يعرفون ذلك. إن الهجمات والحروب ضد الكرد لم تتوقف أبدًا. والأمر المهم هو ألا يقلل الكرد من استعداداتهم وتحضيراتهم، وأن ترى شعوب العالم الوجه الحقيقي لهؤلاء القتلة المتعطشين للدماء وان تتخذ موقفًا حازمًا ضدهم.